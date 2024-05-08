Валерій Залужний і Ліна Костенко стали почесними громадянами Києва – фото
Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та видатна письменниця Ліна Костенко отримали звання почесних громадян Києва. Відповідне рішення ухвалила Київрада, повідомив мер Віталій Кличко.
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Він назвав Залужного і Костенко "справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців".
"Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості! Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України", – зазначив Кличко.
Відзнаки їм вручались вдома у Ліни Костенко.
- 8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
- 9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.
- Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".
- 7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії. За даними ZN.ua, Залужний ще до оголошення про дипломатичну посаду пройшов ВЛК, його визнали непридатним.
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