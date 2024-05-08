Валерій Залужний і Ліна Костенко стали почесними громадянами Києва – фото
Фото - Telegram-канал Кличка

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та видатна письменниця Ліна Костенко отримали звання почесних громадян Києва. Відповідне рішення ухвалила Київрада, повідомив мер Віталій Кличко.

Він назвав Залужного і Костенко "справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців".

"Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості! Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України", – зазначив Кличко.

Відзнаки їм вручались вдома у Ліни Костенко.

Валерій Залужний і Ліна Костенко стали почесними громадянами Києва – фото
Фото – Telegram-канал Кличка
Валерій Залужний і Ліна Костенко стали почесними громадянами Києва – фото
Фото – Telegram-канал Кличка
Валерій Залужний і Ліна Костенко стали почесними громадянами Києва – фото
Фото – Telegram-канал Кличка
  • 8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
  • 9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.
  • Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".
  • 7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії. За даними ZN.ua, Залужний ще до оголошення про дипломатичну посаду пройшов ВЛК, його визнали непридатним.

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