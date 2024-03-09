Залужний до оголошення про дипломатичну посаду пройшов ВЛК, його визнали непридатним – ZN.UA

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний взимку, ще до схвалення його кандидатури на посаду посла у Великій Британії, пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним для служби в армії. Про це повідомило ZN.UA з посиланням на співрозмовників.

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За даними видання, після звільнення з посади рішенням президента Володимира Зеленського Залужного вивели у розпорядження міністра оборони. Тоді, зазначили співрозмовники видання, очільник Міноборони Рустем Умєров не запропонував ексголовнокомандувачу ЗСУ "якоїсь значущої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного", цього не зробив і глава держави.

Видання зазначило, що на тлі цього генерал ухвалив рішення звільнитися з військової служби, щоб "мати можливість і право зайнятися іншою справою". Редакції невідомо чи підписав Умєров рапорт після оголошення про намір направити Залужного послом у Лондон.

Журналісти зауважили, що кількатижнева затримка з рішенням щодо звільнення була повʼязана з тим, що після ухвалення закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента.

"Відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного у званні генерала з військової служби — міністр оборони своїм наказом, чи президент своїм указом, як раніше звільняли генералів армії України", — зазначили журналісти видання.

Згідно з наказом міністра оборони, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняють виплачувати грошове забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для Залужного, який має найвище військове звання, ця сума сягає 1762 грн на місяць.

LIGA.net звернулася до Міністерства оборони із проханням підтвердити або спростувати цю інформацію.

8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному президент запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді. 9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.

Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України на посаду посла України у Великій Британії.

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