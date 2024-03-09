Залужный до дипломатической должности прошел ВВК, его признали непригодным – ZN.UA

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный зимой, еще до одобрения его кандидатуры на должность посла в Великобритании, прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан непригодным для службы в армии. Об этом сообщил ZN.UA со ссылкой на собеседников.

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По данным издания, после ухода с должности решением президента Владимира Зеленского Залужного вывели в распоряжение министра обороны.

Тогда, отметили собеседники издания, глава Минобороны Рустем Умеров не предложил экс-главнокомандующему ВСУ "какой-то значимой военной должности, адекватной уровню подготовки и опыта Залужного", этого не сделал и глава государства.

Издание отметило, что на фоне этого генерал принял решение уволиться с военной службы, чтобы "иметь возможность и право заняться другим делом". Редакции неизвестно подписал ли Умеров рапорт после объявления о намерении направить Залужного послом в Лондон.

Журналисты отметили, что многонедельная задержка с решением об увольнении была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, в частности в указах президента.

"Поэтому юридически нет четкой ясности, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы – министр обороны своим приказом или президент своим указом, как раньше увольняли генералов армии Украины", – отметили журналисты издания.

Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращают выплачивать денежное обеспечение, кроме оклада по воинскому званию. Для Залужного, который имеет высшее воинское звание, эта сумма достигает 1762 грн в месяц.

LIGA.net обратилась в Министерство обороны с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному президент предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту. 9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на должность посла Украины в Великобритании.

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