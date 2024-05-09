Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья – указ

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды. Указ №309/2024 появился на сайте Офиса президента 8 мая.

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"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", – говорится в документе.

Зеленский уволил Залужного 8 февраля 2024 года, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины.

7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По данным ZN.ua, Залужный еще до объявления о дипломатической должности прошел ВВК, его сочли непригодным.

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