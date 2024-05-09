Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров'я – указ

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу. Указ №309/2024 з'явився на сайті Офісу президента 8 травня.

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"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", – йдеться у документі.

Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав ексголовкому звання Героя України.

7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії. За даними ZN.ua, Залужний ще до оголошення про дипломатичну посаду пройшов ВЛК, його визнали непридатним.

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