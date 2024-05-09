Офіційно. Залужний став послом України у Великій Британії
Президент Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії. Відповідний указ від 9 травня опубліковано на сайті Офісу президента.
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"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії й Північної Ірландії", – йдеться в тексті указу.
Ще одним указом від 9 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.
- З посади головкома ЗСУ Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав ексголовкому звання Героя України.
- 7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії. За даними ZN.ua, Залужний ще до оголошення про дипломатичну посаду пройшов ВЛК, його визнали непридатним.
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