Офіційно. Залужний став послом України у Великій Британії
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії. Відповідний указ від 9 травня опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії й Північної Ірландії", – йдеться в тексті указу.

Ще одним указом від 9 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.

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