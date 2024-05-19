Міністр оборони Британії: Ми не хочемо вступати у прямий конфлікт із Росією

Грант Шаппс (Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN)

Міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв'ю BBC назвав російсько-українську війну екзистенційною битвою за демократію, але додав, що Захід не збирається напряму вступати в неї.

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"Відкладаючи те, що ми маємо робити — і фактично вже робимо, зокрема, завдяки діям Конгресу США, ми ризикуємо зробити саме те, про що турбується президент Зеленський", — сказав міністр у відповідь на запитання, чи не створює Захід тупикову ситуацію у війні із Росією.

Президент України назвав нинішню ситуацію безглуздою: з одного боку Захід не хоче, щоб Україна програла війну, а з іншого – боїться поразки Росії.

"Я думаю, що для Заходу це безглуздо. Ми повинні зрозуміти, що перебуваємо в стані екзистенційної битви за те, як ми керуємося світовим порядком, і за саму демократію", – сказав Шаппс.

"Фактом є те, що затримка з надсиланням додаткової допомоги [Україні] — і тут, очевидно, Конгрес США зволікав із цим — створила паузу, протягом якої, наприклад, Путін просунувся чи спробував просунутися на Харківщині", – сказав британський міністр.

При цьому Великобританія не має наміру вступати у прямий конфлікт із Росією, зазначив міністр оборони. Відповідаючи на запитання, чому Велика Британія та США збивають ракети, спрямовані на Ізраїль, а російські, націлені на Україну, ні, Шаппс відповів, що ці конфлікти відрізняються одна від одної.

"Ми не хочемо вступати в прямий конфлікт з Росією... ми не збираємося вступати в цю війну", – додав міністр.