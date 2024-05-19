Министр обороны Британии: Мы не хотим вступать в прямой конфликт с Россией

Грант Шаппс (Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN)

Министр обороны Британии Грант Шаппс в интервью BBC назвал российско-украинскую войну экзистенциальным сражением за демократию, но добавил, что Запад не собирается напрямую вступать в нее.

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"Откладывая то, что мы должны делать — и фактически уже делаем, в частности, благодаря действиям Конгресса США, мы рискуем сделать именно то, о чем беспокоится президент Зеленский", — сказал министр в ответ на вопрос, не создает ли Запад тупиковую ситуацию в войне с Россией.



Президент Украины назвал нынешнюю ситуацию нелепой: с одной стороны, Запад не хочет, чтобы Украина проиграла войну, а с другой – боится поражения России.

"Я думаю, что для Запада это бессмысленно. Мы должны понять, что находимся в состоянии экзистенциального сражения за то, как мы руководствуемся мировым порядком, и за саму демократию", — сказал Шаппс.

"Фактом является то, что задержка с отправкой дополнительной помощи [Украине] – и здесь, очевидно, Конгресс США медлил с этим – создала паузу, в течение которой, например, Путин продвинулся или попытался продвинуться на Харьковщине", — сказал британский министр.

При этом Великобритания не намерена вступать в прямой конфликт с Россией, отметил министр обороны. Отвечая на вопрос, почему Великобритания и США сбивают ракеты, направленные на Израиль, а российские, нацеленные на Украину, нет, Шаппс ответил, что эти конфликты отличаются друг от друга.

"Мы не хотим вступать в прямой конфликт с Россией… мы не собираемся вступать в эту войну", – добавил министр.