Министр обороны Британии: Мы не хотим вступать в прямой конфликт с Россией
Министр обороны Британии Грант Шаппс в интервью BBC назвал российско-украинскую войну экзистенциальным сражением за демократию, но добавил, что Запад не собирается напрямую вступать в нее.
Президент Украины назвал нынешнюю ситуацию нелепой: с одной стороны, Запад не хочет, чтобы Украина проиграла войну, а с другой – боится поражения России.
"Я думаю, что для Запада это бессмысленно. Мы должны понять, что находимся в состоянии экзистенциального сражения за то, как мы руководствуемся мировым порядком, и за саму демократию", — сказал Шаппс.
"Фактом является то, что задержка с отправкой дополнительной помощи [Украине] – и здесь, очевидно, Конгресс США медлил с этим – создала паузу, в течение которой, например, Путин продвинулся или попытался продвинуться на Харьковщине", — сказал британский министр.
При этом Великобритания не намерена вступать в прямой конфликт с Россией, отметил министр обороны. Отвечая на вопрос, почему Великобритания и США сбивают ракеты, направленные на Израиль, а российские, нацеленные на Украину, нет, Шаппс ответил, что эти конфликты отличаются друг от друга.
"Мы не хотим вступать в прямой конфликт с Россией… мы не собираемся вступать в эту войну", – добавил министр.
- В январе 2024 года Великобритания первой подписала с Украиной соглашение о безопасности, а сейчас готовит столетнее соглашение о партнерстве во всех сферах: торговле, безопасности и обороне, науке и технологиях, образовании, культуре.