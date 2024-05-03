Украина и Британия готовят соглашение на 100 лет. Оно о сотрудничестве во всех областях

Об этом стало известно после визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Украину

Дэвид Кэмерон (Фото: Владимир Зеленский/Х)

Украина и Великобритания начали переговоры о новом двустороннем соглашении, которое будет действовать в течение 100 лет после заключения. Об этом сообщила пресс-служба британского посольства по прибытии министра иностранных дел Дэвида Кэмерона в Киев.

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В ведомстве отметили, что речь идет о совершенно новом соглашении, которое позволит укрепить отношения между двумя странами.

"Министр начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве – новом соглашении, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого", – написали в пресс-службе.

Кэмерон уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на фронте, военную помощь и подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

В начале 2024 года премьер Британии Риши Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. В тот же день, выступая в Верховной Раде, Сунак заявил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 лет и более.

Провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном.



Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего… pic.twitter.com/B81pe1dmDn – Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 3, 2024

16 февраля договор безопасности был подписан главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцем. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

23 февраля Украина подписала договор по безопасности с Данией – полный текст.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.

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