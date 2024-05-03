Україна й Велика Британія готують угоду на 100 років. Вона про співпрацю у всіх сферах

Про це стало відомо після візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона до України

Девід Кемерон (Фото: Володимир Зеленський/Х)

Україна й Велика Британія розпочали переговори щодо нової двосторонньої угоди, яка діятиме протягом 100 років після укладання. Про це повідомила пресслужба британського посольства після прибуття міністра закордонних справ Девіда Кемерона до Києва.

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У відомстві зазначили, що йдеться про зовсім нову угоду, яка дозволить зміцнити відносини між двома країнами.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки й оборони, до науки й технологій, освіти, культури та багато іншого", – написали у пресслужбі.

Кемерон вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на фронті, військову допомогу та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

На початку 2024 року прем'єр Британії Ріші Сунак і Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією. Того ж дня, виступаючи у Верховній Раді, Сунак заявив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.

Провів зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном.



Поінформував про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка,… pic.twitter.com/B81pe1dmDn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2024

16 лютого безпекова угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.

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