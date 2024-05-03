Україна й Велика Британія готують угоду на 100 років. Вона про співпрацю у всіх сферах
Україна й Велика Британія розпочали переговори щодо нової двосторонньої угоди, яка діятиме протягом 100 років після укладання. Про це повідомила пресслужба британського посольства після прибуття міністра закордонних справ Девіда Кемерона до Києва.
У відомстві зазначили, що йдеться про зовсім нову угоду, яка дозволить зміцнити відносини між двома країнами.
"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки й оборони, до науки й технологій, освіти, культури та багато іншого", – написали у пресслужбі.
Кемерон вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на фронті, військову допомогу та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.
На початку 2024 року прем'єр Британії Ріші Сунак і Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією. Того ж дня, виступаючи у Верховній Раді, Сунак заявив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.
Провів зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2024
Поінформував про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка,… pic.twitter.com/B81pe1dmDn
- 16 лютого безпекова угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.
- 17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.
- 23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.
- Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.
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