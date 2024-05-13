Британія щороку виділятиме Україні $3,7 млрд військової підтримки – посол країни

Мартін Гарріс (Фото: Міністерство закоронних справ)

Велика Британія взяла на себе зобов’язання щороку виділяти на військову підтримку України 3 млрд фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад $3,7 млрд. Про це в ефірі телемарафону повідомив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

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Він зазначив, що такий об’єм підтримки буде протягом 10 років.

"Ми були першою країною, яка підписала нову угоду у сфері безпеки. Але зараз ми перша країна, яка визначила фінансування для реалізації цієї угоди", – сказав Гарріс.

Посол наголосив, що $3,7 млрд – це лише військова підтримка.

"І це дуже важливо, адже свідчить про те, що ми маємо довгострокову перспективу, і що ми тут не тільки зараз, цього року, але й завжди ми будемо поруч з Україною", – сказав дипломат.

12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.

3 травня пресслужба британського посольства повідомила, що Україна й Велика Британія розпочали переговори щодо нової двосторонньої угоди, яка діятиме протягом 100 років після укладання.

11 травня Міноборони Великої Британії оголосило про найбільший в історії пакет допомоги для ЗСУ. У його межах Лондон надасть Україні озброєння на 500 млн фунтів.

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