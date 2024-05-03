Кемерон: Відправлення військ НАТО в Україну для боротьби з росіянами буде небезпечною ескалацією

Глава МЗС Британії зазначив, що не вважає правильним, щоб солдати НАТО вбивали російських військових

Девід Кемерон (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що відправлення військ країн НАТО до України може спричинити ескалацію. Таку думку очільник британської дипломатії висловив в інтерв’ю Sky News.

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Кемерон застеріг від ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розглянути можливість відправлення військ НАТО в Україну, щоб приєднатися до боротьби, якщо російський диктатор Володимир Путін досягне прориву. Він вважає, що введення військових країн Альянсу в Україну для боротьби з російськими солдатами буде "небезпечною ескалацією".

"Я не вважаю правильним, щоб військові НАТО вбивали російських солдатів", – наголосив він.

Голова британського МЗС зазначив, що у Європи є "два варіанти майбутнього". В одному Сили оборони України з західною зброєю здатні витіснити окупантів і забезпечити справедливий мир.

"Майбутнє, в якому Путін досягне успіху, а Україна буде відкинута назад, на мою думку, є дуже небезпечним", – так Кемерон описав другий сценарій, сказавши, що світ перебуває в "абсолютно вирішальному переломному моменті".

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

2 травня Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону, і Київ попросив би про допомогу.

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