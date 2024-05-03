Кэмерон: Отправка войск НАТО в Украину для борьбы с россиянами будет опасной эскалацией

Глава МИД Британии отметил, что не считает правильным, чтобы солдаты НАТО убивали российских военных

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что отправка войск стран НАТО в Украину может повлечь за собой эскалацию. Такое мнение глава британской дипломатии высказал в интервью Sky News.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Кэмерон предостерег от идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину, чтобы присоединиться к борьбе, если российский диктатор Владимир Путин достигнет прорыва. Он считает, что введение военных стран Альянса в Украину для борьбы с российскими солдатами будет "опасной эскалацией".

"Я не считаю правильным, чтобы военные НАТО убивали российских солдат", – подчеркнул он.

Глава британского МИД отметил, что у Европы есть "два варианта будущего". В одном Силы обороны Украины с западным оружием способны вытеснить оккупантов и обеспечить справедливый мир.

"Будущее, в котором Путин добьется успеха, а Украина будет отброшена назад, по моему мнению, очень опасно", — так Кэмерон описал второй сценарий, сказав, что мир находится в "совершенно решающем переломном моменте".

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

2 мая Макрон повторил тезис о том, что не против ввода своих войск в Украину. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону, и Киев попросил бы о помощи.

Читайте также: Украина и Британия готовят соглашение на 100 лет. Оно о сотрудничестве во всех областях

