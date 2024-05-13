Британия будет ежегодно выделять Украине 3 млрд фунтов военной поддержки – посол страны

Мартин Гаррис (Фото: Министерство иностранных дел)

Великобритания обязалась ежегодно выделять на военную поддержку Украины 3 млрд фунтов стерлингов. Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис.

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Он отметил, что такой объем поддержки будет в течение 10 лет.

"Мы были первой страной, подписавшей новое соглашение в сфере безопасности. Но сейчас мы первая страна, определившая финансирование для реализации этого соглашения", — сказал Гаррис.

Посол подчеркнул, что 3 млрд фунтов – это лишь военная поддержка.

"И это очень важно, ведь свидетельствует о том, что у нас есть долгосрочная перспектива, и что мы здесь не только сейчас, в этом году, но и всегда мы будем рядом с Украиной", — сказал дипломат.

12 января британский премьер Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией.

3 мая пресс-служба британского посольства сообщила, что Украина и Великобритания начали переговоры по новому двустороннему соглашению, которое будет действовать в течение 100 лет после заключения.

11 мая Минобороны Великобритании объявило о крупнейшем в истории пакете помощи для ВСУ. В его рамках Лондон предоставит Украине вооружение на 500 млн фунтов.

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