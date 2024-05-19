За травень Британія передала Україні 80 ракет ППО, ще 20 будуть до червня – міністр оборони

Грант Шаппс (Фото: LUKAS COCH / EPA)

З початку травня Велика Британія надіслала Україні 80 ракет протиповітряної оборони, а ще 20 мають бути поставлені до червня. Також доставлено бронемашини-амфібії, піддони з обладнанням та військовий одяг. Про це повідомив міністр оборони Сполученого королівства Грант Шаппс в інтерв'ю британському таблоїду The Sun.

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"Теплих слів [для України] недостатньо. Кожна нація, яка цінує свою свободу, повинна якнайшвидше зробити все можливе, щоб Збройні Сили України змогли відбити незаконне вторгнення", – сказав він.

За його даними, з початку травня Британія надіслала Україні 80 ракет протиповітряної оборони, а ще 20 мають бути поставлені до червня.

Також було доставлено понад 30 піддонів із деталями, зокрема з протимінним обладнанням, а також понад мільйон патронів різних типів, зазначив посадовець.

Окрім цього країна надіслала 20 броньованих машин-амфібій Viking і понад 4000 одиниць військового одягу, підсумував Шаппс.

Окремо він нагадав, що британський уряд зміг збільшити допомогу Україні до 3 млрд фунтів (близько $3,7 млрд) цього року. Загалом країна виділятиме таку суму кожен рік впродовж 10 років.

10 травня повідомлялось, що глава МЗС Британії Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП.

11 травня Міноборони Британії заявило про пакет військової допомоги для України на 500 млн фунтів стерлінгів (близько $626 млн).

Міністр оборони Шаппс назвав російсько-українську війну екзистенційною битвою за демократію, але додав, що Захід не збирається напряму вступати в неї.

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