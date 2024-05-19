За май Британия передала Украине 80 ракет ПВО, еще 20 будут до июня – министр обороны

Грант Шаппс (Фото: LUKAS COCH/EPA)

С начала мая Великобритания направила Украине 80 ракет противовоздушной обороны, а еще 20 должны быть поставлены до июня. Также доставлены бронемашины-амфибии, поддоны с оборудованием и военная одежда. Об этом сообщил министр обороны Соединенного королевства Грант Шаппс в интервью британскому таблоиду The Sun.

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"Теплых слов [для Украины] недостаточно. Каждая нация, которая ценит свою свободу, должна как можно быстрее сделать все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины смогли отразить незаконное вторжение", – сказал он.

По его данным, с начала мая Великобритания направила Украине 80 ракет противовоздушной обороны, а еще 20 должны быть поставлены до июня.

Также было доставлено более 30 поддонов с деталями, в том числе с противоминным оборудованием, а также более миллиона патронов разных типов, отметил чиновник.

Кроме этого страна послала 20 бронированных машин-амфибий Viking и более 4000 единиц военной одежды, подытожил Шаппс.

Отдельно он напомнил, что британское правительство смогло увеличить помощь Украине до 3 млрд фунтов (около $3,7 млрд) в этом году. В целом, страна будет выделять такую сумму каждый год на протяжении 10 лет.

10 мая сообщалось, что глава МИД Британии Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

11 мая Минобороны Британии заявило о пакете военной помощи для Украины на 500 млн фунтов стерлингов (около $626 млн).

Министр обороны Шаппс назвал российско-украинскую войну экзистенциальной битвой за демократию, но добавил, что Запад не собирается напрямую вступать в нее.

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