Міністр оборони Британії: Дешевше стримувати Путіна зараз, ніж дозволити йому перемогти
Союзникам дешевше стримувати російського диктатора Володимира Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти у війні проти України. Автократичні діячі мають зрозуміти, що входити до сусідньої країни й забирати її території – неприйнятно. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в ефірі BBC Breakfast.
Також глава оборонного відомства Британії звернувся до союзників, пояснивши, чому варто продовжувати надавати необхідну допомогу Збройним Силам України.
"Моє просте послання всьому світу й, зокрема, США... полягає в тому, що набагато дешевше захищати та, отже, стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти, а іншим автократам дозволити думати, що решта світу – це річ, яку можна захоплювати", – сказав він.
Британія вчиняє правильно, надаючи Україні військову допомогу й моральну ясність іншим державам, що для автократів є неприйнятним входити в сусідню демократичну країну й забирати частину її територій собі, додав Шаппс.
- 12 січня британський прем'єр Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.
- 3 травня британське посольство повідомило, що Україна й Британія розпочали переговори щодо нової двосторонньої угоди, яка діятиме протягом 100 років після укладання.
- 11 травня Міноборони Британії оголосило про найбільший в історії пакет допомоги для ЗСУ. У його межах Лондон надасть Україні озброєння на 500 млн фунтів.
- 13 травня посол Британії заявив, що його країна щороку виділятиме на військову підтримку України $3,7 млрд.
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