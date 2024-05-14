Міністр оборони Британії: Дешевше стримувати Путіна зараз, ніж дозволити йому перемогти

Глава Міноборони Британії зазначив, що саме українці мають вирішувати, чи готова їхня держава до врегулювання війни на території їхньої країни

Грант Шаппс (Фото: ANDY RAIN/EPA)

Союзникам дешевше стримувати російського диктатора Володимира Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти у війні проти України. Автократичні діячі мають зрозуміти, що входити до сусідньої країни й забирати її території – неприйнятно. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в ефірі BBC Breakfast.

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Коментуючи загальну мету західних партнерів в Україні й те, чи включає вона поразку Росії та повалення режиму Путіна, Шаппс зазначив, що важливо, аби росіяни не перемогли у війні на українській території.

Водночас, як він зауважив, тільки українці мають вирішувати, чи готова їхня держава до врегулювання цього конфлікту.

Також глава оборонного відомства Британії звернувся до союзників, пояснивши, чому варто продовжувати надавати необхідну допомогу Збройним Силам України.

"Моє просте послання всьому світу й, зокрема, США... полягає в тому, що набагато дешевше захищати та, отже, стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти, а іншим автократам дозволити думати, що решта світу – це річ, яку можна захоплювати", – сказав він.

Британія вчиняє правильно, надаючи Україні військову допомогу й моральну ясність іншим державам, що для автократів є неприйнятним входити в сусідню демократичну країну й забирати частину її територій собі, додав Шаппс.

12 січня британський прем'єр Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.

3 травня британське посольство повідомило, що Україна й Британія розпочали переговори щодо нової двосторонньої угоди, яка діятиме протягом 100 років після укладання.

11 травня Міноборони Британії оголосило про найбільший в історії пакет допомоги для ЗСУ. У його межах Лондон надасть Україні озброєння на 500 млн фунтів.

13 травня посол Британії заявив, що його країна щороку виділятиме на військову підтримку України $3,7 млрд.

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