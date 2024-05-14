Министр обороны Британии: Дешевле сдерживать Путина сейчас, чем позволить ему победить

Глава Минобороны Британии отметил, что именно украинцы должны решать, готово ли их государство к урегулированию войны на территории их страны

Грант Шаппс (Фото: ANDY RAIN/EPA)

Союзникам дешевле сдерживать российского диктатора Владимира Путина здесь и сейчас, чем разрешить ему победить в войне против Украины. Автократические деятели должны понять, что входить в соседнюю страну и забирать ее территории – неприемлемо. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире BBC Breakfast.

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Комментируя общую цель западных партнеров в Украине и то, включает ли она поражение России и свержение режима Путина, Шаппс отметил, что важно, чтобы россияне не победили в войне на украинской территории.

В то же время, как он отметил, только украинцы должны решать, готово ли их государство к урегулированию этого конфликта.

Также глава оборонного ведомства Британии обратился к союзникам, объяснив, почему следует продолжать оказывать необходимую помощь Вооруженным Силам Украины.

"Мое простое послание всему миру и, в частности, США... заключается в том, что гораздо дешевле защищать и, следовательно, сдерживать Путина здесь и сейчас, чем позволить ему победить, а другим автократам позволить думать, что остальной мир – это вещь, которую можно захватить", – сказал он.

Британия поступает правильно, предоставляя Украине военную помощь и моральную ясность другим государствам, что для автократов неприемлемо входить в соседнюю демократическую страну и забирать часть ее территорий себе, добавил Шаппс.

12 января британский премьер Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией.

3 мая британское посольство сообщило, что Украина и Британия начали переговоры по новому двустороннему соглашению, которое будет действовать в течение 100 лет после заключения.

11 мая Минобороны Британии объявило о крупнейшем в истории пакете помощи для ВСУ. В его пределах Лондон предоставит Украине вооружение на 500 млн фунтов.

13 мая посол Британии заявил, что его страна будет ежегодно выделять на военную поддержку Украины $3,7 млрд.

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