Україна має близько 25% зброї для захисту повітряного простору – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AFP.

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"Україна має лише близько 25% того, що нам потрібно для захисту країни з погляду протиповітряної оборони", — зазначив він.

Глава держави акцентував, що Україні потрібні 120-130 винищувачів F-16 або інших "передових літаків для того, щоб мати паритет" з Росією.

Президент також розкритикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по території Росії.

"Вони (росіяни — ред.) можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які знаходяться на їх території", — підкреслив він.

Видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна могла попросити у США дозвіл на скасування обмеження щодо використання американської зброї по території Росії, яку визнає Вашингтон.

17 травня президент заявив, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.

18 квітня очільник МЗС України закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

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