Україна має близько 25% зброї для захисту повітряного простору – Зеленський
Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AFP.
"Україна має лише близько 25% того, що нам потрібно для захисту країни з погляду протиповітряної оборони", — зазначив він.
Глава держави акцентував, що Україні потрібні 120-130 винищувачів F-16 або інших "передових літаків для того, щоб мати паритет" з Росією.
Президент також розкритикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по території Росії.
"Вони (росіяни — ред.) можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які знаходяться на їх території", — підкреслив він.
Видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна могла попросити у США дозвіл на скасування обмеження щодо використання американської зброї по території Росії, яку визнає Вашингтон.
17 травня президент заявив, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.
- 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.
- 10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.
- 18 квітня очільник МЗС України закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.
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