Украина имеет около 25% оружия для защиты воздушного пространства – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Украина имеет только около 25% вооружений, необходимых для защиты собственного воздушного пространства. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью AFP.

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"Украина имеет лишь около 25% того, что нам нужно для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны", – отметил он.

Глава государства акцентировал, что Украине нужны 120-130 истребителей F-16 или других "передовых самолетов для того, чтобы иметь паритет" с Россией.

Президент также раскритиковал ограничения на нанесение ударов западным оружием по территории России.

"Они (россияне – ред.) могут вести огонь со своей территории по нашей любым оружием. Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы ничего не можем сделать с их системами, которые находятся на их территории", – подчеркнул он.

Издание The Wall Street Journal писало о том, что Украина могла попросить у США разрешение на отмену ограничения по использованию американского оружия по территории России, которое признает Вашингтон.

17 мая президент заявил, что перетин россиянами границы в Харьковской области связан с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель отметил, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot , но "все еще не могут" предоставить семь, которые отчаянно просит Украина. Глава МИД Германии Бербок утверждала, что запасы систем Patriot в ее стране якобы исчерпаны .

18 апреля глава МИД Украины призвал лидеров "Большой семерки" последовать примеру Германии и как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

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