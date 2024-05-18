Украина просит США помочь в нанесении ударов по территории России – WSJ
Украина могла попросить у США разрешение на отмену ограничения по использованию американского оружия по территории России, которую признает Вашингтон. Об этом сообщили собеседники издания The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина также могла попросить помочь определить цели на российской территории для нанесения ударов украинским оружием.
Собеседники утверждают, что запрос поступил на прошлой неделе и сейчас он находится на рассмотрении. Как отмечается, Украина обратилась в Вашингтон на фоне наступления российской армии на Харьковщине. WSJ считает, что согласие США будет означать серьезное изменение в политике Белого дома.
1 мая глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о том, что некоторые западные партнеры уже передали Украине вооружение, не имеющее ограничений по ударам по российской территории.
Правительство Великобритании уже отменило подобное ограничение: британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон 2 мая посетил Киев и, среди прочего, заявил, что Украина имеет право бить полученным от Британии оружием по территории РФ.
- В июне 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что международное право позволяет Украине бить западным оружием по территории России с целью самообороны. Впрочем, сказал он, Берлин этого не хотел бы.
- В мае того же года администрация президента США Джо Байдена получила заверения Украины о том, что Силы обороны не будут бить по территории России американским оружием.
- В январе 2024 года руководство парламентского Комитета по вопросам обороны, а также Министерство обороны Финляндии сообщило изданию Yle, что Хельсинки не наложили никаких ограничений на свою военную помощь и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также на территории России.
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