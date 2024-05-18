Украина просит США помочь в нанесении ударов по территории России – WSJ

Собеседники издания утверждают, что запрос поступил на прошлой неделе и сейчас он находится на рассмотрении

Владимир Зеленский и Джо Байден. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Украина могла попросить у США разрешение на отмену ограничения по использованию американского оружия по территории России, которую признает Вашингтон. Об этом сообщили собеседники издания The Wall Street Journal.

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По данным издания, Украина также могла попросить помочь определить цели на российской территории для нанесения ударов украинским оружием.

Собеседники утверждают, что запрос поступил на прошлой неделе и сейчас он находится на рассмотрении. Как отмечается, Украина обратилась в Вашингтон на фоне наступления российской армии на Харьковщине. WSJ считает, что согласие США будет означать серьезное изменение в политике Белого дома.

1 мая глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о том, что некоторые западные партнеры уже передали Украине вооружение, не имеющее ограничений по ударам по российской территории.

Правительство Великобритании уже отменило подобное ограничение: британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон 2 мая посетил Киев и, среди прочего, заявил, что Украина имеет право бить полученным от Британии оружием по территории РФ.

В июне 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что международное право позволяет Украине бить западным оружием по территории России с целью самообороны. Впрочем, сказал он, Берлин этого не хотел бы.

В мае того же года администрация президента США Джо Байдена получила заверения Украины о том, что Силы обороны не будут бить по территории России американским оружием.

В январе 2024 года руководство парламентского Комитета по вопросам обороны, а также Министерство обороны Финляндии сообщило изданию Yle, что Хельсинки не наложили никаких ограничений на свою военную помощь и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также на территории России.

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