У Байдена получили заверения Украины, что ВСУ не будут бить по РФ оружием США — Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена получила заверения Украины о том, что Силы обороны не будут бить по территории России американским оружием. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии каналу CNN.

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По его словам, Белый дом "ясно дал понять" Украине, что США не хотят способствовать ударам по российской территории.

"Мы, конечно же, не хотим, чтобы какое-либо оборудование, произведенное в США, использовалось для нападения на территорию РФ. И мы получили от украинцев заверения, что они будут уважать эти пожелания", — сказал Кирби.

Он отметил, что США хотят, чтобы Украина могла оборонять свои территории.

"На них напали. Они подверглись вторжению. У них есть право на самооборону. Но мы также ясно дали понять, что мы не хотим, чтобы эта война переросла дальше этого, разрушений и насилия, которые уже обрушились на Украину", — заявил чиновник.

Кирби подчеркнул, что разговоры с Украиной об этом не включали "описание последствий", а были "просто подтверждением".

22 мая 2023 Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородской области. В Главном управлении разведки объяснили, что, как граждане РФ, члены этих формирований действуют на территории России автономно.

23 мая в Госдепе США заявили, что "скептически" относятся к информации о якобы использовании американской техники в Белгородской области.

Пентагон "внимательно следит" за данными о якобы технике США в Белгородской области.

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