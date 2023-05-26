У Байдена отримали запевнення України, що ЗСУ не битимуть по Росії зброєю США — Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена отримала запевнення України про те, що Сили оборони не будуть бити по території Росії американською зброєю. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі у коментарі каналу CNN.

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За його словами, Білий дім "чітко дав зрозуміти" Україні, що США не хочуть сприяти ударам по російській території.

"Ми, звичайно ж, не хочемо, щоб будь-яке обладнання, вироблене в США, використовувалося для нападу на територію РФ. І ми отримали від українців запевнення, що вони поважатимуть ці побажання", — сказав Кірбі.

Він наголосив, що США хочуть, щоб Україна могла обороняти свої території.

"На них напали. Вони зазнали вторгнення. Вони мають право на самооборону. Але ми також чітко дали зрозуміти, що ми не хочемо, щоб ця війна переросла далі цього, руйнувань і насильства, яких уже зазнала Україна", — заявив чиновник.

Кірбі підкреслив, що розмови з Україною про це не включали "опис наслідків", а були "просто підтвердженням".

22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ у Бєлгородській області. У Головному управлінні розвідки пояснили, що, як громадяни РФ, члени цих формувань діють на території Росії автономно.

23 травня у Держдепі США заявили, що "скептично" ставляться до інформації про нібито використання американської техніки в Бєлгородській області.

Пентагон "уважно стежить" за даними про нібито техніку США у Бєлгородській області.

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