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У Байдена отримали запевнення України, що ЗСУ не битимуть по Росії зброєю США — Білий дім

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26.05.2023, 09:08
У Байдена отримали запевнення України, що ЗСУ не битимуть по Росії зброєю США — Білий дім - Фото
Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Джо Байдена отримала запевнення України про те, що Сили оборони не будуть бити по території Росії американською зброєю. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі у коментарі каналу CNN.

За його словами, Білий дім "чітко дав зрозуміти" Україні, що США не хочуть сприяти ударам по російській території.

"Ми, звичайно ж, не хочемо, щоб будь-яке обладнання, вироблене в США, використовувалося для нападу на територію РФ. І ми отримали від українців запевнення, що вони поважатимуть ці побажання", — сказав Кірбі.

Він наголосив, що США хочуть, щоб Україна могла обороняти свої території.

"На них напали. Вони зазнали вторгнення. Вони мають право на самооборону. Але ми також чітко дали зрозуміти, що ми не хочемо, щоб ця війна переросла далі цього, руйнувань і насильства, яких уже зазнала Україна", — заявив чиновник.

Кірбі підкреслив, що розмови з Україною про це не включали "опис наслідків", а були "просто підтвердженням".

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Дмитро Гриниченко
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