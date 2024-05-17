Ударили по порту, НПЗ и электроподстанции: СБУ и разведка атаковали объекты РФ – источник

В результате поражения атакованные объекты были обесточены, движение по окрестным улицам было перекрыто

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

В ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки и Службы безопасности Украины был поражен ряд российских военных объектов в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным собеседника, целью комплексной операции с использованием надводных и воздушных дронов стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота России в местах их базирования, в частности в Севастополе и Новороссийске. В то же время в результате работы противовоздушной обороны и средств РЭБ врага были поражены и другие объекты.

По информации вражеских инфоресурсов, военную инфраструктуру агрессора 17 мая атаковали более сотни беспилотников. Все дроны, примененные во время операции, были украинского производства, отметил собеседник.

По данным собеседника издания, последствия ночных ударов таковы:

→ в Севастопольской бухте прилетело также по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям электроэнергии.

→ в морском порту Новороссийска взрывалось в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции.

→ дроны СБУ уже второй раз в этом году "посетили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. После новых взрывов придется начинать ремонт заново.

Как сообщали местные жители, во время атаки беспилотных аппаратов взрывы прогремели на территории порта, нефтебазы и мазутного терминала в Новороссийске.

Также сообщается о прекращении работы электроподстанции во временно оккупированном Севастополе и точечных отключениях электроснабжения.

"Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, – прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании ЧФ РФ россияне могут забыть", – добавил собеседник.

Читайте также: Дроны военной разведки атаковали оборонный завод в российской Туле – источник

В ночь на 10 мая в результате операции ГУР было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в Калужской области России.

В ночь на 12 мая дроны украинской разведки атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России.

В ночь на 13 мая дроны СБУ поразили электроподстанцию в Липецкой области и нефтебазу в Белгородской области.

15 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области.

Читайте также: В Крыму – взрывы и пожар в районе аэродрома "Бельбек". Оккупанты заявляют о работе ПВО