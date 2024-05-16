В Крыму – взрывы и пожар в районе аэродрома "Бельбек". Оккупанты заявляют о работе ПВО
Поздно вечером 15 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Оккупанты традиционно заявили о работе противовоздушной обороны над полуостровом.
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В 22:55 Telegram-канал "Крымский ветер" написал, что взрывы раздаются в Севастополе и Евпатории. По его данным, в районе аэродрома "Бельбек" возле Севастополя было слышно шесть взрывов.
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы работе противовоздушной обороны и отметил, что "несколько вражеских целей уже сбито". Позже он сообщил, что "атака была отбита", повреждений гражданской инфраструктуры якобы не зафиксировано.
Между тем, местные паблики пишут, что в районе аэродрома "Бельбек" начался пожар, и публикуют соответствующие фото. Telegram-канал "Крымский ветер" утверждает, что было попадание по топливному составу оккупантов на территории аэродрома.
- В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские пропагандисты писали, что громко было в городе Джанкой в районе военного аэродрома.
- Позже Зеленский подтвердил удар ВСУ по военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое и поблагодарил военных за работу.
- 18 апреля Главное управление разведки Минобороны опубликовало перечень уничтоженной в Джанкое техники россиян.
- В ночь на 15 мая во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, российские пропагандисты заявили о "массированной ракетной атаке" и попадании в районе военного аэродрома "Бельбек".
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