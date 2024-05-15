Ночью в Севастополе были взрывы, оккупанты жаловались на удары по аэродрому Бельбек: видео
В ночь на 15 мая во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, российские пропагандисты заявили о "массированной ракетной атаке" и попадании в районе военного аэродрома "Бельбек".
Около 02:00 стало известно о первом взрыве, гауляйтер Михаил Развожаев заявил о якобы работе противовоздушной обороны "по вражебным целям". В то же время Telegram-каналы россиян сообщили, что Керченский мост был перекрыт.
Впоследствии Развожаев заявил, что несколько ракет были сбиты над акваторией Черного моря и в районе аэродрома "Бельбек". Позже он сообщил, что спасатели якобы погасили возгорание от падения обломков в районе села Полюшко.
По данным местных Telegram-каналов, ссылающихся на очевидцев, ночью в Севастополе раздалось около 20 взрывов.
Красным на карте обозначены очаги возгораний в районе аэродрома оккупантов.
- К вечеру 31 января 2024 года в разных районах Крыма раздавались взрывы, в небе были видны следы от ракет. Оккупанты объявляли воздушную тревогу и перекрывали Крымский мост.
- Затем командующий Воздушными силами Олещук опубликовал видео прилета по захваченному россиянами аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.
- 1 февраля бывшая пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Гуменюк заявила, что во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов.
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