Ночью в Севастополе были взрывы, оккупанты жаловались на удары по аэродрому Бельбек: видео

Аэродром ''Бельбек'' (Иллюстративное фото: Радио Свобода/Planet)

В ночь на 15 мая во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, российские пропагандисты заявили о "массированной ракетной атаке" и попадании в районе военного аэродрома "Бельбек".

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Около 02:00 стало известно о первом взрыве, гауляйтер Михаил Развожаев заявил о якобы работе противовоздушной обороны "по вражебным целям". В то же время Telegram-каналы россиян сообщили, что Керченский мост был перекрыт.

Впоследствии Развожаев заявил, что несколько ракет были сбиты над акваторией Черного моря и в районе аэродрома "Бельбек". Позже он сообщил, что спасатели якобы погасили возгорание от падения обломков в районе села Полюшко.

По данным местных Telegram-каналов, ссылающихся на очевидцев, ночью в Севастополе раздалось около 20 взрывов.

Красным на карте обозначены очаги возгораний в районе аэродрома оккупантов.

Фото: Firms

К вечеру 31 января 2024 года в разных районах Крыма раздавались взрывы, в небе были видны следы от ракет. Оккупанты объявляли воздушную тревогу и перекрывали Крымский мост.

Затем командующий Воздушными силами Олещук опубликовал видео прилета по захваченному россиянами аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.

1 февраля бывшая пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Гуменюк заявила, что во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов.

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