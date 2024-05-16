У Криму – вибухи й пожежа в районі аеродрому "Бельбек". Окупанти заявляють про роботу ППО

Аеродром "Бельбек" (Фото: ресурс окупантів)

Пізно ввечері 15 травня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер". Окупанти традиційно заявили про роботу протиповітряної оборони над півостровом.

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О 22:55 Telegram-канал "Кримський вітер" написав, що вибухи лунають в Севастополі та Євпаторії. За його даними, в районі аеродрому "Бельбек" біля Севастополя було чутно шість вибухів.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу протиповітряної оборони й зазначив, що "декілька ворожих цілей вже збито". Згодом він повідомив, що "атаку" було відбито, пошкоджень цивільної інфраструктури нібито не зафіксовано.

Тим часом місцеві пабліки пишуть, що в районі аеродрому "Бельбек" почалась пожежа, і публікують відповідні фото. Telegram-канал "Кримський вітер" стверджує, що було влучання по паливному складу окупантів на території аеродрому.