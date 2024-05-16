У Криму – вибухи й пожежа в районі аеродрому "Бельбек". Окупанти заявляють про роботу ППО
Пізно ввечері 15 травня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер". Окупанти традиційно заявили про роботу протиповітряної оборони над півостровом.
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О 22:55 Telegram-канал "Кримський вітер" написав, що вибухи лунають в Севастополі та Євпаторії. За його даними, в районі аеродрому "Бельбек" біля Севастополя було чутно шість вибухів.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу протиповітряної оборони й зазначив, що "декілька ворожих цілей вже збито". Згодом він повідомив, що "атаку" було відбито, пошкоджень цивільної інфраструктури нібито не зафіксовано.
Тим часом місцеві пабліки пишуть, що в районі аеродрому "Бельбек" почалась пожежа, і публікують відповідні фото. Telegram-канал "Кримський вітер" стверджує, що було влучання по паливному складу окупантів на території аеродрому.
- У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Російські пропагандисти писали, що гучно було в місті Джанкой в районі військового аеродрому.
- Згодом Зеленський підтвердив удар ЗСУ по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої та подякував військовим за роботу.
- 18 квітня Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перелік знищеної у Джанкої техніки росіян.
- У ніч проти 15 травня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, російські пропагандисти заявили про "масовану ракетну атаку" та влучання в районі військового аеродрому "Бельбек".
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