Дроны военной разведки атаковали оборонный завод в российской Туле – источник
Тульский "Базальт" (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 16 мая беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны атаковали оборонное предприятие в российской Туле. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

По информации собеседника, дроны атаковали производственные мощности государственного предприятия российского оборонного комплекса "Базальт".

Местные власти заявили, что ночью якобы силы противовоздушной обороны сбили над Тульской областью два дрона. Разрушений и пострадавших, по их информации, якобы нет.

Между тем жители российского региона публикуют в социальных сетях видео, на которых слышны звуки взрывов и видны вспышки.

СПРАВКА
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Базальт" – российское оборонное предприятие по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота РФ. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Помимо основного подразделения в Москве, "Базальт" включает в себя научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и Нерехте Костромской области.
  • В ночь на 10 мая в результате операции ГУР было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в Калужской области России.
  • В ночь на 12 мая дроны украинской разведки атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России.
  • В ночь на 13 мая дроны СБУ поразили электроподстанцию в Липецкой области и нефтебазу в Белгородской области.
  • 15 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области.

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