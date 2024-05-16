Дрони військової розвідки атакували оборонний завод у російській Тулі – джерело

Тульський "Базальт" (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 16 травня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували оборонне підприємство в російській Тулі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах безпеки й оборони.

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За інформацією співрозмовника, дрони атакували виробничі потужності державного підприємства російського оборонного комплексу "Базальт".

Місцева влада заявила, що вночі нібито сили протиповітряної оборони збили над Тульською областю два дрони. Руйнувань та постраждалих, за їхньою інформацією, нібито немає.

Тим часом жителі російського регіону публікують у соціальних мережах відео, на яких чутно звуки вибухів та видно спалахи.

ДОВІДКА Акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Базальт" – російське оборонне підприємство зі створення та постачання озброєння й боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту РФ. Входить до складу держкорпорації "Ростех". Крім основного підрозділу в Москві, "Базальт" включає науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та Нерехті Костромської області. Акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Базальт" – російське оборонне підприємство зі створення та постачання озброєння й боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту РФ. Входить до складу держкорпорації "Ростех". Крім основного підрозділу в Москві, "Базальт" включає науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та Нерехті Костромської області.

У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР було атаковане нафтопереробне підприємство "Перший завод" у Калузькій області Росії.

У ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій і Липецькій областях Росії.

У ніч проти 13 травня дрони СБУ уразили електропідстанцію у Липецькій області й нафтобазу в Бєлгородській області.

15 травня українські безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області.

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