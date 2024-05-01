Некоторые союзники позволили Украине бить их оружием по России – глава МИД Латвии

Байба Браже отметила, что публично озвучивать подобные вещи не следует, но есть страны, передавшие Украине оружие без ограничений его использования

Байба Браже (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Некоторые страны передали Украине вооружение, не имеющее ограничений по ударам по территории России. Об этом в интервью Европейской правде сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

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Западные союзники предоставляют Украине оружие с договоренностью, что Киев не будет бить им по территории России, напомнила она. Впрочем, такой подход может измениться, и, по мнению Браже, он уже меняется.

Отвечая на уточняющий вопрос, позволяют ли Украине некоторые партнеры использовать свое оружие для ударов вглубь РФ, министр сказала: "Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений". Она добавила, что международное право позволяет наносить удары по России, "по местах, откуда Россия атакует Украину".

В то же время Браже считает, что эту и подобную информацию не следует объявлять публично.

"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное – влияние на поле боя. Ведь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что нужно", – сказала она.

В июне 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что международное право позволяет Украине бить западным оружием по территории России с целью самообороны. Впрочем, сказал он, Берлин этого не хотел бы.

В мае того же года администрация президента США Джо Байдена получила заверения Украины о том, что Силы обороны не будут бить по территории России американским оружием.

В январе 2024 года руководство парламентского Комитета по вопросам обороны, а также Министерство обороны Финляндии сообщило изданию Yle, что Финляндии не наложили никаких ограничений на свою военную помощь, и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также и на территории России.

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