Деякі союзники дозволили Україні бити їхньою зброєю по Росії – глава МЗС Латвії

Байба Браже зазначила, що публічно озвучувати подібні речі не слід, проте є країни, які передали Україні зброю без обмежень її використання

Байба Браже (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Деякі країни передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по території Росії. Про це в інтерв'ю Європейській правді повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

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Західні союзники надають Україні зброю з домовленістю, що Київ не битиме нею по території Росії, нагадала вона. Втім, такий підхід може змінитися, і, на думку Браже, він вже змінюється.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи дозволяють Україні деякі партнери використовувати свою зброю для ударів вглиб РФ, міністерка сказала: "Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень". Вона додала, що міжнародне право дозволяє завдавати ударів по Росії, "по місцях, звідки Росія атакує Україну".

Водночас Браже вважає, що цю та подібну інформацію не слід оголошувати публічно.

"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: або говорити про щось голосно, або просто робити те, що треба", – сказала вона.

У червні 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що міжнародне право дозволяє Україні бити західною зброєю по території Росії з метою самооборони. Втім, сказав він, Берлін цього б не хотів.

У травні того ж року адміністрація президента США Джо Байдена отримала запевнення України про те, що Сили оборони не будуть бити по території Росії американською зброєю.

У січні 2024 року керівництво парламентського Комітету з питань оборони, а також Міністерство оборони Фінляндії повідомило виданню Yle, що Фінляндії не наклали жодних обмежень на свою військову допомогу, і Україна може використовувати зброю, яка була надана Фінляндією, також і на території Росії.

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