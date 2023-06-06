Міжнародне право дозволяє Україні бити західною зброєю по РФ – Пісторіус
06.06.2023, 08:02
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)
Україна може використовувати західну зброю на території Росії з метою самооборони. Про це в інтерв'ю DW заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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Він зазначив, що це дозволяє Міжнародне право, проте додав, що "Німеччина завжди наголошувала, що не хоче використання німецьких танків чи іншої зброї в межах кордонів Росії".
Водночас за словами міністра, західні союзники покладаються на Україну.
"Я цілковито довіряю нашим українським партнерам. Україна – надійний партнер, у мене немає жодних свідчень про протилежне", – сказав він.
- У Білому Домі вважають, що наступ ЗСУ дасть можливість Україні повернути під свій контроль "стратегічно важливу частину своєї території".
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