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Міжнародне право дозволяє Україні бити західною зброєю по РФ – Пісторіус

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 08:02
Міжнародне право дозволяє Україні бити західною зброєю по РФ – Пісторіус - Фото
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Україна може використовувати західну зброю на території Росії з метою самооборони. Про це в інтерв'ю DW заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він зазначив, що це дозволяє Міжнародне право, проте додав, що "Німеччина завжди наголошувала, що не хоче використання німецьких танків чи іншої зброї в межах кордонів Росії".

Водночас за словами міністра, західні союзники покладаються на Україну.

"Я цілковито довіряю нашим українським партнерам. Україна – надійний партнер, у мене немає жодних свідчень про протилежне", – сказав він.

  • У Білому Домі вважають, що наступ ЗСУ дасть можливість Україні повернути під свій контроль "стратегічно важливу частину своєї території".

Читайте також: Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Пісторіус: Ми дуже обережні щодо цього

Мілана Головань
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