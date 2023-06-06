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Международное право позволяет Украине бить западным оружием по РФ – Писториус

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 08:02
Международное право позволяет Украине бить западным оружием по РФ – Писториус - Фото
Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Украина может использовать западное оружие на территории России в целях самообороны. Об этом в интервью DW заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что это позволяет Международное право, однако добавил, что "Германия всегда отмечала, что не хочет использования немецких танков или другого оружия в границах России".

В то же время, по словам министра, западные союзники полагаются на Украину.

"Я полностью доверяю нашим украинским партнерам. Украина – надежный партнер, у меня нет никаких свидетельств о противоположном", – сказал он.

  • В Белом Доме считают, что наступление ВСУ позволит Украине вернуть под свой контроль "стратегически важную часть своей территории".

Читайте также: Украина просит Германию о дальнобойных Taurus. Писториус: Мы очень осторожны по этому поводу

Милана Головань
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