Международное право позволяет Украине бить западным оружием по РФ – Писториус

Украина может использовать западное оружие на территории России в целях самообороны. Об этом в интервью DW заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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Он отметил, что это позволяет Международное право, однако добавил, что "Германия всегда отмечала, что не хочет использования немецких танков или другого оружия в границах России".

В то же время, по словам министра, западные союзники полагаются на Украину.

"Я полностью доверяю нашим украинским партнерам. Украина – надежный партнер, у меня нет никаких свидетельств о противоположном", – сказал он.

В Белом Доме считают, что наступление ВСУ позволит Украине вернуть под свой контроль "стратегически важную часть своей территории".

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