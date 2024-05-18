Україна просить США допомогти у завданні ударів по території Росії – WSJ

Співрозмовники видання стверджують, що запит надійшов минулого тижня й наразі він перебуває на розгляді

Володимир Зеленський та Джо Байден. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Україна могла попросити у США дозвіл на скасування обмеження щодо використання американської зброї по території Росії, яку визнає Вашингтон. Про це повідомили співрозмовники видання The Wall Street Journal.

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За даними видання, Україна також могла попросити допомогти визначити цілі на російській території для завдання ударів українською зброєю.

Співрозмовники стверджують, що запит надійшов минулого тижня й наразі він перебуває на розгляді. Як зазначається, Україна звернулася до Вашингтона на тлі наступу російської армії на Харківщині. WSJ вважає, що згода США означатиме серйозну зміну у політиці Білого дому.

1 травня очільниця Міністерства закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила про те, що деякі західні партнери вже передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по російській території.

Уряд Великої Британії вже скасував подібне обмеження: британський міністр закордонних справ Девід Камерон 2 травня відвідав Київ та, серед іншого, заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

У червні 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що міжнародне право дозволяє Україні бити західною зброєю по території Росії з метою самооборони. Втім, сказав він, Берлін цього б не хотів.

У травні того ж року адміністрація президента США Джо Байдена отримала запевнення України про те, що Сили оборони не битимуть по території Росії американською зброєю.

У січні 2024 року керівництво парламентського Комітету з питань оборони, а також Міністерство оборони Фінляндії повідомило виданню Yle, що Гельсінкі не наклали жодних обмежень на свою військову допомогу й Україна може використовувати зброю, яка була надана Фінляндією, також на території Росії.

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