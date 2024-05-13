Прем'єрка Данії розповіла, коли в українському небі з'являться перші літаки F-16

Глава данського уряду зазначила, що союзники мають забезпечити українських бійців необхідними системами ППО, боєприпасами та безпілотниками

Метте Фредеріксен (Фото: EPA)

Перші винищувачі F-16 від Данії будуть у розпорядженні Збройних Сил України вже найближчим часом. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції після саміту у Стокгольмі.

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Вона сказала, що перші літаки від Данії будуть у небі України протягом наступного місяця або місяців – звучало нерозбірливо. Водночас, про це вона говорила, коментуючи допомогу, яку союзники мають надати Україні протягом найближчих тижнів.





За словами Фредериксен, українським бійцям"надзвичайно важливо" побачити, винищувачі F-16 на території країни. Кореспондент видання Die Zeit Йорг Лау, цитуючи прем'єрку Данії, написав , що "F-16 будуть у повітрі над Україною протягом місяця". Це повідомлення поширила низка українських видань.За словами Фредериксен, українським бійцям"надзвичайно важливо" побачити, винищувачі F-16 на території країни.

Глава данського уряду також зазначила, що партнери України все ще мають можливості й для надання необхідних систем ППО Києву.

"Це [бойові дії] не йде в правильному напрямку, й наразі головна причина втрат в української сторони – відсутність ППО", – підкреслила вона.

Крім додаткових систем ППО, союзники мають забезпечити українських солдатів боєприпасами, зокрема, й у межах чеської ініціативи, та безпілотниками, зазначила глава уряду Данії.

У серпні 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків F-16.

23 лютого 2024 року Фредеріксен заявила, що літаки F-16 з’являться в українському небі до літа 2024 року.

22 лютого міністр оборони Данії заявив, що визначити чіткий графік передання винищувачів F-16 складно, але вони мають прибути влітку.

21 квітня посол Данії в Україні підтвердив інформацію про те, що винищувачі F-16 будуть в Україні влітку цього року.

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