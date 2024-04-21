F-16 для України. Посол Данії в України закликав "не хвилюватися", літаки будуть влітку

Олє Егберг Міккельсен не назвав чіткого терміну постачань та кількості винищувачів

F-16 (Фото: Міноборони Данії)

Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовились лідери країн. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.

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"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", – сказав він, не назвавши точної кількості літаків.

Посол пояснив, що Данія зараз розформовує свій парк, адже невдовзі отримає нове покоління літаків – F-35.

"Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", – заспокоїв він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо термінів постачання літаків до України, Міккельсен сказав, що це "точно буде влітку".

22 лютого 2024 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що визначити чіткий графік передання винищувачів F-16 складно, але вони мають прибути влітку.

Згодом і прем'єрка країни Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16, які має передати Данія, з’являться в українському небі до літа 2024 року.

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