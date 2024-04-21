F-16 для України. Посол Данії в України закликав "не хвилюватися", літаки будуть влітку
F-16 (Фото: Міноборони Данії)

Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовились лідери країн. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.

"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", – сказав він, не назвавши точної кількості літаків.

Посол пояснив, що Данія зараз розформовує свій парк, адже невдовзі отримає нове покоління літаків – F-35.

"Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", – заспокоїв він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо термінів постачання літаків до України, Міккельсен сказав, що це "точно буде влітку".

  • 22 лютого 2024 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що визначити чіткий графік передання винищувачів F-16 складно, але вони мають прибути влітку.

    • Згодом і прем'єрка країни Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16, які має передати Данія, з’являться в українському небі до літа 2024 року.

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