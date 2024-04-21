F-16 для Украины. Посол Дании в Украине призвал "не беспокоиться", самолеты будут летом

Оле Эгберг Миккельсен не назвал четкого срока поставок и количества истребителей

F-16 (Фото: Минобороны Дании)

Украина получит от Дании все истребители F-16, о которых ранее договорились лидеры стран. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

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"Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации", – сказал он, не назвав точного количества самолетов.

Посол объяснил, что Дания сейчас расформировывает свой парк, ведь вскоре получит новое поколение самолетов – F-35.

"Часть будет доставлена в Аргентину. Нечего волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали", – успокоил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках поставки самолетов в Украину, Миккельсен сказал, что это "точно будет летом".

22 февраля 2024 года министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что определить четкий график передачи истребителей F-16 сложно, но они должны прибыть летом.

Впоследствии и премьер страны Мэтте Фредериксен заявила, что истребители F-16, которые должна передать Дания, появятся в украинском небе к лету 2024 года.

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