Премьер Дании рассказала, когда в украинском небе появятся первые самолеты F-16

Мэтте Фредериксен (Фото: EPA)

Первые истребители F-16 от Дании будут в распоряжении Вооруженных Сила Украины уже в ближайшее время. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на пресс-конференции после саммита в Стокгольме.

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Она сказала, что первые самолеты от Дании будут в небе Украины в течение следующего месяца или месяцев – звучало неразборчиво. В то же время, об этом она говорила, комментируя помощь, которую союзники должны предоставить Украине в ближайшие недели.



Корреспондент издания Die Zeit Йорг Лау, цитируя премьера Дании, Корреспондент издания Die Zeit Йорг Лау, цитируя премьера Дании, написал , что "F-16 будут в воздухе над Украиной в течение месяца". Это сообщение распространил ряд украинских изданий.

По словам Фредериксен, украинским бойцам "чрезвычайно важно" увидеть истребители F-16 на территории страны.

Глава датского правительства также отметила, что у партнеров Украины все еще есть возможности и для предоставления необходимых систем ПВО Киеву.

"Это [боевые действия] не идет в правильном направлении, и сейчас главная причина потерь у украинской стороны – отсутствие ПВО", – подчеркнула она.

Кроме дополнительных систем ПВО, союзники должны обеспечить украинских солдат боеприпасами, в том числе и в рамках чешской инициативы, и беспилотниками, отметила глава правительства Дании.

В августе 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов F-16.

23 февраля 2024 года Фредериксен заявила, что самолеты F-16 появятся в украинском небе к лету 2024 года.

22 февраля министр обороны Дании заявил, что определить четкий график передачи истребителей F-16 сложно, но они должны прибыть летом.

21 апреля посол Дании в Украине подтвердил информацию о том, что истребители F-16 будут в Украине летом этого года.

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