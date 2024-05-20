Маркарова: Україна потребує більше зброї від США і наполягає на праві бити нею по Росії

Пані посол в США заявила, що, завдаючи ударів по території РФ, Україна захищає себе

Оксана Маркарова (Фото: Open Ukraine)

Україна наполягає на праві бити американською зброєю по території Росії. Про це в ефірі телеканалу CBS News заявила пані посол України в США Оксана Маркарова. Вона закликала союзників пришвидшити постачання, передає Politico.

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"Немає такого поняття, як достатньо швидко, коли ми протистоїмо такому злому ворогу, і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи", – сказала вона, зауваживши, що діяти слід "швидше".

Маркарова заявила, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Вона також подякувала країнам-союзникам, які допомагають Києву в цьому.

Вона додала, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.

"Ми захищаємося. Незалежно від того, завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території чи російських військах за межами нашої території. І ми намагаємося це робити. Але, звичайно, є певні обмеження. Зараз я не буду публічно вдаватися в дискусії з США або будь-яким іншим нашим партнером. Але я просто хочу сказати, що зрозуміло, що Росія тут є агресором", – висловилася дипломатка.

З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь у американських виробників для України.

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