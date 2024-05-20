Маркарова: Украине нужно больше оружия от США. Настаиваем на праве бить ею по России

Посол в США заявила, что, нанося удары по территории РФ, Украина защищает себя

Оксана Маркарова (Фото: Open Ukraine)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что ее стране нужно больше оружия, которое она ожидает получить как можно скорее. Эти слова прозвучали в эфире американского телеканала CBS News, сообщает Politico. Кроме того, добавила дипломат, Украина настаивает на праве бить западным оружием по России.

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"Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы", – сказала она, заметив, что действовать следует "быстрее".

Маркарова заявила, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Она также поблагодарила страны-союзники, которые помогают Киеву в этом.

Она добавила, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.

"Мы защищаемся. Независимо от того, наносим мы удары по российским войскам на нашей территории или российским войскам за пределами нашей территории. И мы пытаемся это делать. Но, конечно, есть определенные ограничения. Сейчас я не буду публично вдаваться в дискуссии с США или любым другим нашим партнером. Но я просто хочу сказать, что понятно, что Россия здесь – агрессор", – высказалась дипломат.

С апреля 2024 года США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

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