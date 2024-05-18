Белый дом: США работают над доставкой оружия в Украину и следят за наступлением России
Джон Кирби (Фото: EPA)

США активно работают над оперативной доставкой оружия для украинской армии, чтобы эффективно отражать атаки российских войск. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга .

Кирби заявил, что США внимательно следят за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работают над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки.

Он напомнил, что после подписания президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины глава Белого дома сразу распорядился о выделении конкретных пакетов с помощью.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что с апреля США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд из-за Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

Министр обороны Рустем Умеров заявил , что ситуация на линии фронта возле Харькова "сложная, но она находится под контролем". Однако, по его словам, Силы обороны нуждаются в большем вооружении и это сейчас главная проблема.

17 мая президент Владимир Зеленский заявил, что даже без чешской инициативы есть прогресс по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины.

  • 13 мая Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумщины и Черниговщины – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.
  • 14 мая начальник ГУР заявил, что ожидает от россиян наступления в Сумской области. В тот же день он сообщил, что российские оккупационные войска "изначально" планировали в Сумской области наступление, подобное тому, которое они сейчас реализуют в Харьковской области.
  • 17 мая президент заявил, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в Харьковской области, сейчас они примерно на первой линии. Также он отметил, что перетин россиянами границы в Харьковской области связан с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния.

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