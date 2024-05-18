Белый дом: США работают над доставкой оружия в Украину и следят за наступлением России

В Белом доме заявили, что круглосуточно работают над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных

Джон Кирби (Фото: EPA)

США активно работают над оперативной доставкой оружия для украинской армии, чтобы эффективно отражать атаки российских войск. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга .

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Кирби заявил, что США внимательно следят за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работают над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки.

Он напомнил, что после подписания президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины глава Белого дома сразу распорядился о выделении конкретных пакетов с помощью.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что с апреля США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд из-за Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

Министр обороны Рустем Умеров заявил , что ситуация на линии фронта возле Харькова "сложная, но она находится под контролем". Однако, по его словам, Силы обороны нуждаются в большем вооружении и это сейчас главная проблема.

17 мая президент Владимир Зеленский заявил, что даже без чешской инициативы есть прогресс по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины.

13 мая Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумщины и Черниговщины – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.

14 мая начальник ГУР заявил, что ожидает от россиян наступления в Сумской области. В тот же день он сообщил, что российские оккупационные войска "изначально" планировали в Сумской области наступление, подобное тому, которое они сейчас реализуют в Харьковской области.

17 мая президент заявил, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в Харьковской области, сейчас они примерно на первой линии. Также он отметил, что перетин россиянами границы в Харьковской области связан с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния.

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