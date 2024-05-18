Білий дім: США працюють над доставкою зброї в Україну та уважно стежать за наступом Росії

У Білому домі заявили, що цілодобово працюють над тим, щоб озброєння й техніка потрапили до рук українських військових

Джон Кірбі (Фото: EPA)

США активно працюють над оперативною доставкою зброї для української армії, аби ефективно відбивати атаки російського війська. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

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Кірбі заявив, що США уважно стежать за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюють над тим, щоб озброєння й техніка потрапили до рук українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки.

Він нагадав, що після підписання президентом США Джо Байденом у квітні 2024 року пакету фінансової допомоги на оборонні потреби України, глава Білого дому одразу розпорядився про виділення конкретних пакетів з допомогою.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому додав, що з квітня США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ситуація на лінії фронту біля Харкова є "складною, але вона перебуває під контролем". Проте, за його словами, Сили оборони потребують більше озброєння й це наразі головна проблема.

17 травня президент Володимир Зеленський заявив, що навіть без чеської ініціативи є прогрес щодо постачання артилерійських снарядів для Збройних Сил України.

13 травня Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи та обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.

14 травня начальник ГУР заявив, що очікує від росіян наступу у Сумській області. Того ж дня від повідомив, що російські окупаційні війська "із самого початку" планували у Сумській області наступ, подібний до того, який вони зараз реалізують у Харківській області.

17 травня президент заявив, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень у Харківській області, зараз вони приблизно на першій лінії. Також він зазначив, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.

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