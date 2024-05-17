Зеленський: Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артснарядів

За словами президента, це відбувається упродовж останніх двох місяців

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Навіть без чеської ініціативи є прогрес щодо постачання артилерійських снарядів для Збройних Сил України. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент LIGA.net.

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"Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців", – сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що доведеться ще багато працювати. І чеська ініціатива, за його словами, "буде йти".

Також президент анонсував ініціативу, в межах якої партнери будуть надавати Україні кошти на виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

"Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", – констатував Зеленський.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну за наявності фінансування.

До ініціативи Чехії з придбання артснарядів для ЗСУ приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща й інші держави – загалом понад 20.

9 травня Павел заявив, що Україна отримає першу партію артснарядів, придбаних західними союзниками у межах чеської ініціативи, у червні.

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