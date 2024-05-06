Камишін: Україна почала виробляти артснаряди, але все одно потребує допомоги ззовні

Глава Мінстратегпрому заявив, що потреби Сил оборони в артилерійських снарядах більша, ніж оборонні спроможності "всіх країн вільного світу разом"

Олександр Камишін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна поновила вітчизняне виробництво артилерійських снарядів, проте, враховуючи потреби української армії, й надалі потребуватиме допомоги від західних союзників. Про це перед початком Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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"Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не виробляли і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо й далі залежати від постачання ззовні", – сказав він.

За словами Камишіна, потреби Сил оборони в артилерійських снарядах більші, ніж оборонні спроможності "всіх країн вільного світу разом".

Тому, додав він, неправильно казати, що Мінстратегпром забезпечує повні потреби української армії.

"Ми говоримо про те, що ми стали вагомим внеском у таке забезпечення Сил оборони", – пояснив міністр.

Камишін додав, що перед українською "оборонкою" постають три головні виклики.

По-перше, це фінансування, по-друге – постійні обстріли і по-третє, в тому, що стосується виробництва артилерійських боєприпасів, – це глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху.

3 січня 2024 року прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що оборонне виробництво в Україні у 2024 році має зрости вшестеро.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну за наявності фінансування.

До ініціативи Чехії з придбання артснарядів для ЗСУ приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави – загалом близько 20.

13 березня радник чеського прем'єра Фіали заявив, що боєприпаси, закуплені за чеською ініціативою, можуть надійти в Україну на початку літа.

27 квітня стало відомо, що словаки зібрали вже майже 4 млн євро на боєприпаси для України.

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