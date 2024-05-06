Камышин: Украина начала производить артснаряды, но все равно нуждается в помощи извне

Глава Минстратегпрома заявил, что потребности ВСУ в артиллерийских снарядах больше, чем оборонные способности "всех стран свободного мира вместе"

Александр Камышин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина возобновила отечественное производство артиллерийских снарядов, однако, учитывая потребности украинской армии, и в дальнейшем будет нуждаться в помощи западных союзников. Об этом перед началом Форума оборонной промышленности ЕС-Украина заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы ни производили и как бы мы не увеличивали собственные способности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне", – сказал он.

По словам Камышина, потребности Сил обороны в артиллерийских снарядах больше, чем оборонные способности "всех стран свободного мира вместе".

Поэтому, добавил он, неправильно говорить, что Минстратегпром обеспечивает полную потребность украинской армии.

"Мы говорим о том, что мы стали весомым вкладом в такое обеспечение Сил обороны", – пояснил министр.

Камышин добавил, что перед украинской "оборонкой" встают три главных вызова.

Во-первых, это финансирование, во-вторых – постоянные обстрелы и в-третьих, в том, что касается производства артиллерийских боеприпасов, – это глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

3 января 2024 года премьер-министр Шмыгаль заявил, что оборонное производство в Украине в 2024 году должно вырасти в шесть раз.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину при наличии финансирования.

К инициативе Чехии по приобретению артснарядов для ВСУ присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства – около 20.

13 марта советник чешского премьера Фиалы заявил, что боеприпасы, закупленные по чешской инициативе, могут поступить в Украину в начале лета.

27 апреля стало известно, что словаки собрали уже почти 4 млн евро на боеприпасы для Украины.

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