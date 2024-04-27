Словаки вопреки позиции власти собрали уже почти 4 млн евро на боеприпасы для ВСУ
В Словакии собрано уже около 4 млн евро на боеприпасы для Украины. Соответствующие данные обнародованы на сайте кампании по сбору средств.
По состоянию на вечер 27 апреля сумма донатов составляет более 3,8 млн евро от 60 819 доноров. Сбор был открыт 12 дней назад.
В призыве к донатам на снаряды для ВСУ говорится, что правительство Чехии недавно запустило глобальную инициативу по закупке боеприпасов для Украины, но Словакии, к сожалению, нет среди более 20 присоединившихся государств.
"Словацкое правительство и премьер-министр Фицо отказались присоединиться к инициативе… Мы не будем мириться с отказом в помощи пострадавшему от войны соседу. Покажем, что это решают не только они. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует [позиции] большинства граждан" , – заявили инициаторы сбора.
- Словакия прекратила государственную военную помощь Украине еще в прошлом году, а премьер-министр Фицо повторил призывы Москвы к мирным переговорам.
- В апреле 2024-го в Словакии при поддержке журналистов, актеров, писателей и общественных деятелей начали кампанию по поддержке Украины – создан сайт, на котором принимаются донаты на снаряды.
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