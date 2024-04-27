Словаки вопреки позиции власти собрали уже почти 4 млн евро на боеприпасы для ВСУ

Словацкое правительство не захотело присоединиться к чешской инициативе, поэтому граждане решили сами начать сбор средств на снаряды для Украины

Снаряды калибра 155 мм на заводе Rheinmetall (Фото - EPA)

В Словакии собрано уже около 4 млн евро на боеприпасы для Украины. Соответствующие данные обнародованы на сайте кампании по сбору средств.

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По состоянию на вечер 27 апреля сумма донатов составляет более 3,8 млн евро от 60 819 доноров. Сбор был открыт 12 дней назад.

В призыве к донатам на снаряды для ВСУ говорится, что правительство Чехии недавно запустило глобальную инициативу по закупке боеприпасов для Украины, но Словакии, к сожалению, нет среди более 20 присоединившихся государств.

"Словацкое правительство и премьер-министр Фицо отказались присоединиться к инициативе… Мы не будем мириться с отказом в помощи пострадавшему от войны соседу. Покажем, что это решают не только они. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует [позиции] большинства граждан" , – заявили инициаторы сбора.

Словакия прекратила государственную военную помощь Украине еще в прошлом году, а премьер-министр Фицо повторил призывы Москвы к мирным переговорам.

В апреле 2024-го в Словакии при поддержке журналистов, актеров, писателей и общественных деятелей начали кампанию по поддержке Украины – создан сайт, на котором принимаются донаты на снаряды.

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