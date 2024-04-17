Фіцо заявив, що Росія "ніколи не віддасть" Україні Крим та "не піде" з Донбасу
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що росіяни "ніколи не повернуть" Україні тимчасово окупований Крим і "не підуть" з Донбасу. Про це він сказав під час зустрічі з членами Комітету з європейських справ, повідомляє словацьке видання Dennik N.
Фіцо стверджує, що визнання принципу територіальної цілісності у випадку України є "лише теорією міжнародного права".
"З погляду міжнародного права кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але я кажу, що росіяни ніколи не повернуть Крим, росіяни ніколи не покинуть Донбас і Луганськ", – сказав словацький прем'єр.
На його думку, будь-який мир дорого коштуватиме, а росіяни нібито перемагають у військовому плані.
Він зауважив, що на позачерговому саміті Європейської ради у Брюсселі обговорюватиметься постачання Україні систем ППО, але Словаччині у цьому питанні, за його словами, "більше нічого дати Україні".
Фіцо також розкритикував попередню владу держави за надання українській стороні комплексів С-300.
- Фіцо неодноразово виступав проти військової допомоги Україні. Перед тим, як очолити уряд, він обіцяв, що в разі його перемоги на виборах Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.
- У жовтні 2023 року він заявив, що не підтримуватиме передавання озброєння, і "краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків".
- 20 грудня Фіцо сказав, що блокуватиме членство України у НАТО, прикриваючись нібито "початком третьої світової війни".
- 17 січня 2024 року стало відомо, що прем'єр Словаччини підтримав свого угорського колегу Орбана у блокуванні 50 млрд євро допомоги для України.
- 23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни".
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