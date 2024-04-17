Фицо заявил, что Россия "никогда не отдаст" Украине Крым и "не уйдет" из Донбасса

Словацкий премьер заявил, что территориальная целостность Украины – это "лишь теория международного права"

Роберт Фицо (Фото: EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что россияне "никогда не вернут" Украине временно оккупированный Крым и "не уйдут" из Донбасса. Об этом он сказал во время встречи с членами Комитета по европейским делам, сообщает словацкое издание Dennik N.

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Фицо утверждает, что признание принципа территориальной целостности в случае Украины является "лишь теорией международного права".

"С точки зрения международного права каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но я говорю, что россияне никогда не вернут Крым, россияне никогда не покинут Донбасс и Луганск", – сказал словацкий премьер.

По его мнению, любой мир будет дорого стоить, а россияне якобы побеждают в военном плане.

Он отметил, что на внеочередном саммите Европейского совета в Брюсселе будут обсуждаться поставки Украине систем ПВО, но Словакии в этом вопросе, по его словам, "больше нечего дать Украине".

Фицо также раскритиковал предыдущие власти государства за предоставление украинской стороне комплексов С-300.

Фицо не раз выступал против военной помощи Украине. Перед тем как возглавить правительство, он обещал, что в случае его победы на выборах Словакия не даст Украине ни одного снаряда.

В октябре 2023 года он заявил, что не будет поддерживать передачу вооружения, и "лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов".

20 декабря Фицо сказал, что будет блокировать членство Украины в НАТО, прикрываясь якобы "началом третьей мировой войны".

17 января 2024 года стало известно, что премьер Словакии поддержал своего венгерского коллегу Орбана в блокировании 50 млрд евро помощи для Украины.

23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны".

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