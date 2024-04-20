Всупереч владі: жителі Словаччини зібрали два млн євро на снаряди для України – Reuters

За даними агентства, збирачі коштів заявили, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість не згодна зі зміною зовнішньої політики уряду

Артснаряди (Фото: EPA)

Жителі Словаччини зібрали понад два млн євро на купівлю снарядів для України, після того, як влада країни відмовилася підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для Києва. Про це повідомило агентство Reuters.

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За даними агентства, кампанію, яка кинула виклик урядовій політиці, допоміг почати Отто Сімко, 99-річний ветеран словацького національного повстання проти нацистів 1944 року, який пережив Голокост.

"Коли я почув про ініціативу чеського уряду, мені було дуже приємно почути, що вишукуються всі шляхи, щоб допомогти Україні захиститися від (російського) агресора, тому що іншого шляху немає", — сказав він.

За даними агентства, збирачі коштів заявили, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість не згодна зі зміною зовнішньої політики уряду після вересневих виборів.

Словаччина припинила державну військову допомогу Україні ще минулого року, а прем’єр-міністр Роберт Фіцо повторив заклики Москви до мирних переговорів.

Словаччина відмовилася брати участь в чеській ініціативі щодо закупівлі сотні тисяч артилерійських боєприпасів для Києва, до якого приєдналися щонайменше 15 союзників.

16 квітня президент Чехії Петр Павел заявив, що ініціатива щодо закупівлі снарядів для України набирає обертів, зокрема, й через "усвідомлення певного боргу щодо обіцяної підтримки".

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