Вопреки властям: жители Словакии собрали два млн евро на снаряды для Украины – Reuters

Собиратели средств заявили, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство не согласны с изменением внешней политики правительства

Артснаряды (Фото: EPA)

Жители Словакии собрали более двух млн евро на покупку снарядов для Украины, после того, как власти страны отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева. Об этом сообщило агентство Reuters .

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По данным агентства, кампанию, которая бросила вызов правительственной политике, помог начать переживший Холокост Отто Симко, 99-летний ветеран словацкого национального восстания против нацистов 1944 года.

"Когда я услышал об инициативе чешского правительства, мне было очень приятно услышать, что изыскиваются все пути, чтобы помочь Украине защититься от (российского) агрессора, потому что другого пути нет", – сказал он.

По данным агентства, сборщики средств заявили, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство не согласно с изменением внешней политики правительства после сентябрьских выборов.

Словакия прекратила государственную военную помощь Украине еще в прошлом году, а премьер-министр Роберт Фицо повторил призывы Москвы к мирным переговорам.

государственную военную помощь Украине еще в прошлом году, а премьер-министр повторил призывы Москвы к мирным переговорам. Словакия отказалась участвовать в чешской инициативе по закупке сотни тысяч артиллерийских боеприпасов для Киева, к которой присоединились по меньшей мере 15 союзников.

16 апреля президент Чехии Петр Павел заявил, что инициатива по закупке снарядов для Украины набирает обороты, в том числе и из-за "осознания определенного долга по обещанной поддержке".